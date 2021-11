Alessia Denaro presenta al Fla "Il Castello della Felicità"

Sabato 20 novembre a Pescara, nell’ambito del Fla - Festival dei libri e altre cose, si terrà la presentazione di “Il Castello della Felicità” (Salani Editore), romanzo d'esordio di Alessia Denaro. Ingresso libero.

Si tratta di un libro per bambini e ragazzi che affronta la complessità dell’educazione ai sentimenti e alle emozioni nel rapporto tra genitori e figli. Per questa ragione, anche i più grandi vi troveranno interesse alla lettura. Questo volume, nelle scorse settimane, ha ricevuto riscontri molto positivi dalla critica ed è stato anche adottato da diverse scuole primarie e secondarie come libro consigliato.