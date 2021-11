Alessandro Haber presenta al Fla Festival 2021 "Volevo essere Marlon Brando"

Domenica 21 novembre Alessandro Haber presenterà al Fla Festival 2021 il suo libro "Volevo essere Marlon Brando" (Baldini+Castoldi, 2021). Ingresso libero.

L'attore si racconta, per la prima volta, in un’autobiografia schietta, sincera e fuori dagli schemi, come del resto è lui stesso. Libero, creativo, nevrotico, appassionato, straripante: Haber fa ridere e commuovere.