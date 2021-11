Alessandro Barbaglia presenta "La locanda dell'ultima solitudine" al gruppo di lettura della Scuola Macondo

Indirizzo non disponibile

Il gruppo di lettura della Scuola Macondo di Pescara torna venerdì 26 novembre con lo scrittore Alessandro Barbaglia e il suo libro "La locanda dell'ultima solitudine", pubblicato con Mondadori nel 2017, finalista al premio Bancarella.

Barbaglia, poeta e libraio, è nato nel 1980 e vive a Novara. Il suo secondo romanzo, "L'Atlante dell'Invisibile", è uscito nel 2018; è noto anche per aver curato l'antologia di poesia "Che cos'è mai un bacio? I baci più belli nella poesia e nell'arte" (Interlinea, 2019) e racconta storie vere al 97% per il canale podcast pocketstories. it.

L'evento si terrà su Zoom; è possibile contattare il numero 370/3525381 o scrivere a scuolamacondo@gmail.com per ricevere il link.