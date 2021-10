Alcol e marijuana sempre più diffuse tra i giovani, se ne parla in un webinar

L’associazione Mondo Libero dalla Droga organizza un incontro per genitori, insegnanti e ragazzi. L’uso di alcol aumenta tra le ragazze adolescenti ma diminuisce tra i ragazzi, ma il livello complessivo di consumo in questa fascia di età resta elevato. Ed elevati restano i rischi. Inoltre, si vede sempre di più, una normalizzazione dell’uso delle canne, ormai socialmente accettate tra gli adolescenti, esattamente come l’alcol. Ecco perché l’informazione e la prevenzione non si fermano per l’associazione Mondo Libero dalla Droga.



A tal fine, i volontari hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito per educatori, genitori, insegnanti e ragazzi intitolato “Giovani & Dipendenze”. Il webinar inizierà con le presentazioni del volontario di Mondo Libero dalla Droga Alessandro Sparelli, che introdurrà l’avvocato Angelo Gentile, Penalista del Foro di Bari e infine concluderà Vincenzo Dinoia con la sua testimonianza.



L’incontro online avverrà giovedì 14 ottobre alle ore 20:30 su Zoom. Mondo Libero dalla Droga è un’associazione di pubblica utilità, non a scopo di lucro, che dà ai giovani e agli adulti informazioni basate sui fatti in merito alla droga, affinché possano prendere decisioni consapevoli e vivere liberi dalla droga. Come scrisse l’umanitario Ron Hubbard, “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione”. Per iscriversi o per ricevere maggiori informazioni scrivere a