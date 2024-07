Alberto Pellai presenta il suo libro sull’emergenza educativa: “Allenare la vita”

Si terrà venerdì 19 luglio alle ore 18 nella sala consiliare del comune di Pescara l’incontro con l’esperto Alberto Pellai, che presenterà il suo libro “Allenare la vita” sull’emergenza educativa.

Pellai incontrerà genitori, educatori, docenti e dirigenti, associazioni ed enti. L’evento pescarese, organizzato da A.Ge Pescara, in collaborazione con il Forum delle Associazioni familiari dell’Abruzzo e con il patrocinio del Comune di Pescara, sarà moderato dalla dottoressa Claudia Di Pasquale, presidente nazionale A.Ge (Associazione italiana Genitori).

“Qual è il vero compito di un genitore oggi? È giusto fare tutto il possibile per rispondere alle richieste dei propri figli? Come si può tornare ad essere genitori autorevoli? Attraverso dieci riflessioni inedite, Alberto Pellai ci offre una visione critica dei problemi alla base dell’emergenza educativa che affligge il nostro tempo, per poi fornirci numerosi suggerimenti pratici per riaffermare il ruolo genitoriale davanti alle sfide del Terzo Millennio. Nel travagliato viaggio verso l’età adulta, è importante prima di tutto riconoscere che crescere significa diventare responsabili, accettare limiti, gestire i propri impulsi e imparare a relazionarsi con gli altri; il rischio, in caso contrario, è quello di perdersi e di finire in balia delle proprie fragilità”. (da “Allenare alla vita” – ed. Mondadori).

Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva presso il Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’argento al merito in Sanità Pubblica. È autore di molti bestseller di parenting e psicologia, tra i quali “Tutto troppo presto”, “L’età dello tsunami”, “Ragazzo mio”. Da Mondadori ha pubblicato: “Da uomo a padre” (2019), “La vita accade” (2022) e, insieme a Barbara Tamborini, “Zitta!” (2018), “La bussola delle emozioni” (2019), “Tabù” (2020), “Accendere il buio – dominare il vulcano” (2021), “Appartenersi” (2023). I suoi libri sono tradotti in più di 15 nazioni e hanno vinto numerosi premi. Dal 2010 cura su Famiglia Cristiana la rubrica settimanale “Essere genitori”.

Su Facebook gestisce una pagina dedicata ai consigli sull’educazione seguita da oltre 150.000 follower mentre su Instagram è seguito da più di 55.000 utenti.