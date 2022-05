Agnese Berardini presenta “Vagabondaggi di un’anima” alla biblioteca Falcone e Borsellino

Agnese Berardini, docente di lettere classiche al liceo classico “D’Annunzio” di Pescara, presenterà venerdì 27 maggio il suo libro “Vagabondaggi di un’anima” (Bertoni editore), alla presenza dell’editore Jean Luc Umberto Bertoni, che modererà l’incontro. Ingresso libero. La silloge poetica, già finalista, con un altro titolo, al Premio letterario internazionale Città di Pomezia 2019, è stata apprezzata e pubblicata dalla casa editrice Bertoni editore con il marchio Poesia edizioni ad ottobre 2021 e presentata in anteprima al Salone del Libro di Torino dello scorso anno, dove è presente anche quest’anno. «Abbiamo e avremo sempre bisogno di poesia, di comunicare con la parola poetica il nostro comune sentire di anime in viaggio. L’invito è rivolto a chiunque abbia a cuore la poesia, a chiunque creda che il mondo abbia bisogno di poesia», dice Agnese Berardini.

La prefazione del libro è curata dal poeta Sergio Tardetti, secondo il quale l’autrice «realizza una poesia “visiva” oltre che auditiva, una lettura che impegna i sensi della vista e dell’udito, non solo ascolto, dunque, ma anche collocazione delle parole in un opportuno e adeguato contesto. Così, la stessa parola a volte può appartenere ad una descrizione della realtà, a volte a quella del sogno, a volte a quella dell’utopia, moltiplicandone in questo modo i significati. [...] L’opera, minuziosamente concepita e realizzata, con la sua particolare struttura, emerge nel panorama della poesia contemporanea. Una struttura che dona una terza dimensione, corpo, volume e spessore, alle parole e ai versi riportati sulla pagina. Un leopardiano naufragare tra emozioni e sentimenti, che non si risolve in un semplice lasciarsi avvolgere e trascinare sul fondo, ma in un rinascere dopo un naufragio salvifico, quello che accade di frequente nella vita, nella quale il viaggio continua, pur tra piccoli e grandi naufragi».