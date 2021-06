Debutta "Agenzia investigativa", un giallo online per tutta la famiglia

Indirizzo non disponibile

L'Associazione pescarese Cronosfera Viaggi nel Tempo lancia Agenzia Investigativa, un gioco online interattivo e cooperativo che debutterà giovedì 10 giugno. I partecipanti potranno interagire direttamente, attraverso una piattaforma di videoconferenza, con i personaggi coinvolti, avranno a disposizione video e documenti realistici da analizzare e dovranno fornire la soluzione ad un caso apparentemente impossibile entro un tempo limite.

Si legge sul sito dell’associazione:

"L'Agenzia Investigativa è una speciale sezione, in cui squadre di Cronoindagatori," ossia detective che possono guardare indietro (o avanti) nel tempo, "composte ogni volta in modo diverso, si trovano a collaborare per risolvere casi particolarmente spinosi, di solito entro un limite di tempo".

Il primo caso è intitolato “Quel che è di Cesare”: un uomo è stato ucciso nel suo ufficio, dopo un’accesa discussione con il socio. Tutte le prove puntano inequivocabilmente ad un solo colpevole, il caso è semplice per i carabinieri e il procuratore, ma l’imputato ha un asso nella manica: ha ingaggiato l’Agenzia Investigativa per far luce su quanto accaduto e dimostrare la sua innocenza. Riusciremo a risolvere il caso cooperando?