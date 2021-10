Soprattutto durante questi ultimi due anni, a causa della pandemia, i giovani son ostati messi a dura prova. Alcuni hanno scoperto nuove difficoltà oltre alla didattica a distanza, al non poter uscire con gli amici, alle difficoltà familiari e il dover essere sempre dietro a uno schermo. Quindi come possiamo aiutare i giovani?



La Via della Felicità aiuta i giovani ad evitare l’immoralità e l’infelicità attraverso programmi che consentano loro di sviluppare una bussola morale basata sul buon senso. Come motivazione di numerosi progetti per i giovani, La Via della Felicità dà loro un ruolo attivo nello sviluppare responsabilità, fiducia e decoro.



Un importante impulso dato dalla Fondazione della Via della Felicità è il fatto di aiutare i bambini in età scolastica a sviluppare standard positivi di buona e cattiva condotta, standard che possono poi utilizzare per tracciare la loro rotta verso un futuro di successo. Mentre la Fondazione de La Via della Felicità promuove molti concorsi letterari e di disegno per i giovani, il suo più grande concorso è denominato Dà un Buon Esempio, che ha raggiunto più di 12.000 scuole, contattando 12 milioni di studenti.



Ma non solo, come riportato nei verbali del Congresso degli Stati Uniti, il Concorso Nazionale Dà un Buon Esempio ha raccolto consensi per ben sedici volte. La Via della Felicità è una guida al buon senso scritta da Ron Hubbard che riempie il vuoto morale in una società sempre più materialista e contiene 21 principi fondamentali che guidano una persona ad un migliore tenore di vita.



Per questo i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito dedicato a genitori, insegnanti ed educatori dove verrà presentato il programma adatto ai giovani. Il webinar “L’adolescenza: cosa fare per aiutare i giovani?” si terrà lunedì 11 ottobre alle ore 20:30 su Zoom. Per iscriversi o per maggiori informazioni: