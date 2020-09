"Accendiamo il Medioevo" a Città Sant'Angelo il 25 e 26 settembre

Si avvia a conclusione "Accendiamo il Medioevo", rassegna itinerante con la direzione artistica di Licio Di Biase che in questo weekend farà tappa a Città Sant'Angelo per proporre, tra le tante interessanti iniziative in programma, una performance teatrale di Michele Placido (foto) con l'attrice pescarese Franca Minnucci e il musicista Davide Cavuti.

"Accendiamo il medioevo" ha fatto registrare una grande partecipazione di pubblico in tutte le circostanze contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale medioevale, sconosciuto e non fruibile, dell'Abruzzo. Un evento che ha posto al centro dell'interesse la riconoscibilità e l'esaltazione del territorio.