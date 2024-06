Abruzzo Pride 2024: tutto pronto per il corteo arcobaleno “Forte, gentile, orgoglioso”

Indirizzo non disponibile

Un’intera settimana di eventi per sensibilizzare sulle tematiche LGBTQIA+, che si terranno in tutte le province abruzzesi. Il 6 luglio, a conclusione della settimana, si terrà l’atteso corteo arcobaleno per le strade di Pescara.

“Forte, gentile, orgoglioso” è questo il claim che accompagna la sfilata del Pride in città insieme al mantra “Agitate con cura”. Un evento unico, carico di allegria, accoglienza e diversità, che illuminerà Pescara in maniera spettacolare.

Gli organizzatori chiamano all’azione, per unirsi tutti insieme e lasciare che i colori dell’amore e dell’uguaglianza riempiano il cielo abruzzese.

Di seguito i dettagli dell’evento finale di Abruzzo Pride del 6 luglio:

ore 15:00: Concentramento

ore 16:00 Partenza del corteo

ore 20:00 Intervento del Coordinamento Abruzzo Pride e discorso politico

ore 21:00 Interventi associazioni

22:00 Performance e dj-set

00:00 Chiusura dell’evento

Si esibiranno nella serata pescarese Le Indisponenti, Playgirls from Caracas, Vescovo, Anna Elettra, Niele e Luca Massari.

Presentatrici dell’Abruzzo Pride 2024 saranno Nausica Vamp e Mister Androcur