Un corso di formazione per soccorrere uccelli selvatici feriti organizzato dalla Stazione ornitologica abruzzese

Un corso introduttivo per insegnare a tutti come comportarsi per salvare uccelli selvatici feriti. È questo l'obiettivo del corso che si terrà sabato 25 febbraio in aula 9, nella sede di Pescara dell'università D'Annunzio in viale Pindaro, organizzato dalla Stazione ornitologica abruzzese in collaborazione con la Lega italiana protezione uccelli. Il corso sarà tenuto da veterinari ed ornitologi esperti che illustreranno le modalità tecniche per il soccorso e le normative da rispettare per chi dovesse trovarsi nella situazione di dover aiutare questo tipo di uccelli.

"In Abruzzo ogni anno vengono trovate diverse decine di uccelli feriti a causa soprattutto di traumi da collisioni con cavi o da colpi sparati da cacciatori che non rispettano le leggi, tra le specie più facilmente rinvenute sono molte quelle rare appartenenti alle famiglie dei rapaci diurni e notturni e la cura e riabilitazione nei centri dei carabinieri forestali e di alcune aree protette non sempre sono sufficienti. Con l' arrivo della primavera sono inoltre moltissimi i casi di rinvenimento di piccoli uccelli caduti dal nido o appena involati che a volte possono essere soccorsi anche da volontari ben formati come previsto dalla vigente normativa regionale. Il corso è pertanto aperto a tutti ed è destinato soprattutto a chi vuole contribuire nel modo migliore con gli Enti competenti per il soccorso degli uccelli."

Per informazioni: 3280508631