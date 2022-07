Con un concerto nella chiesa del mare parte il festival itinerante regionale "Seicentonovecento"

Presentata in Comune a Pescara la 24esima edizione della rassegna musicale itinerante regionale “Seicentonovecento 2022” che partirà dopodomani 15 Luglio da Pescara, alle ore 21.00 nella Chiesa del Mare con un solista di fama internazionale: Angelo Manzotti (sopranista), vincitore del Concorso Internazionale Luciano Pavarotti, e Stefania Di Giuseppe (cembalo e organo). Parte dei concerti sarà dedicata agli organi storici a canne della provincia di Pescara. L'iniziativa è stata presentata dal presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, dall’assessore alla Cultura Maria Rita Carota, e dal direttore artistico Pierluigi Mencattini

All’interno di questo calendario continueranno a essere realizzati collegamenti interdisciplinari tra varie forme d’arte, in concomitanza dell’evento concertistico, tramite varie modalità: commenti didascalici; proiezioni d’immagini; piccole esposizioni; visite guidate, brevi presentazioni dei luoghi dei concerti, laddove questi siano rappresentativi sotto il profilo storico, architettonico e paesaggistico (non a caso, l’attività ultra ventennale è stata sempre itinerante, proprio per coniugare la qualità artistica e musicale con la “riscoperta” di location storiche: palazzi, chiese, chiostri, torri,).

Il programma del concerto del 15 luglio prevede musica barocca italo tedesca con musiche di Vivaldi ed Haendel.

Manzotti ha in suo attivo numerosissimi concerti in campo internazionale con moltissime incisioni discografiche. Al cembalo e organo Stefania Di Giuseppe una delle eccellenze del conservatorio di Musica di Pescara diplomata in pianoforte, composizione,direzione di orchestra, didattica della musica, vincitrice di numerosi premi. L'assessore Carota ha dichiarato:

"Abbiamo sostenuto un evento di grande qualità perché la Chiesa del Mare ospiterà un sopranista capace in passato di vincere il concorso internazionale Luciano Pavarotti. “Seicentonovecento” torna a Pescara ed è questo per noi motivo di grande soddisfazione. Ringrazio Pierluigi Mencattini, un divulgatore di cultura che capace come pochi di portare l’arte sul territorio."