Allo Zoo Music Fest anche Silent Bob & Sick Budd per con il “Tutto tuta tour 2024”

Un nuovo evento si aggiunge alla programmazione dell’attesissimo Zoo Music Fest 2024, al porto turistico di Pescara. Mercoledì 7 agosto arriverà il “Tutto Tuta Tour 2024” di Silent Bob & Sick Budd.

Silent Bob, al secolo Edoardo Fontana, è un giovane artista classe 1999 che arriva dalla provincia pavese capace di unire retaggi di un suono moderno con l’attitudine del classico Rap in stile anni ‘90. In lui coesistono in perfetto equilibrio molteplici sfumature ed influenze musicali: dalle melodie della Trap, all’eleganza del Jazz, senza dimenticare il dolore del Blues e la rabbia autentica del Rap. Dopo il più classico dei percorsi alla scoperta dell’Hip-Hop tra jam e battle di freestyle, nel 2017 partecipa ad un contest e si guadagna un posto nel roster di Bullz Records, etichetta indipendente milanese. Fondamentale nel disegnare la sua identità sonora e musicale è l’incontro con Sick Budd beatmaker, producer socio della label, che lo porta ad una costante evoluzione della scrittura, via via più semplice e concentrata sul significato, e ad una sempre più caratterizzante valorizzazione del timbro.

Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets.