Zoo Music Fest: ci sarà anche Ermal Meta ad animare l’estate pescarese

Continuano ad aumentare gli artisti che quest’anno contribuiranno a rendere unica la nuova edizione dello Zoo Music Fest 204. Domenica 18 agosto ci sarà Ermal Meta, che farà tappa a Pescara con il suo tour. La data pescarese è stata annunciata oggi, 3 maggio, contestualmente con l’uscita del suo ultimo album di inediti dal titolo “Buona fortuna”.

“Ognuno ha la sua fortuna, la rincorre instancabilmente. La vera fortuna però ti raggiunge quando meno te lo aspetti cambiandoti occhi e cuore. Buona Fortuna è una fotografia di quanto a volte ci affanniamo per afferrare il nostro destino non rendendoci conto che il più delle volte lo abbiamo già dentro. Quando mia figlia sarà abbastanza grande da poter capire la musica, se vorrà sapere come vedevo il mondo aspettandola, potrà ascoltare queste canzoni e conoscermi un po’ di più. Questo è un disco di memorie che cambieranno rimanendo scolpite dentro di me.” racconta Ermal.

“Buona Fortuna” sarà il cuore pulsante del nuovo tour di Ermal Meta, uno spettacolo nuovo che segna il ritorno alla dimensione live in un anno per lui molto importante.

Il tour è organizzato e prodotto da Friends and Partners e Vertigo.

I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita).