Il grande rock al Loft 128 con i Yelldows 

Per il Rock night party del Loft 128 appuntamento con i Yelldows. Prima volta sul palco del locale di Spoltore per questa interessante band, che proporrà una carrellata di musica rock per una notte carica di adrenalina.

Prenotazione dei tavoli per la cena al numero di telefono 393/9779688 tramite WhatsApp. Ingresso senza tavolo dalle ore 22.30 in poi. Un venerdì di grande rock in arrivo per tutti gli appassionati del genere. La serata si terrà nel pieno rispetto della normativa vigente anti Covid.