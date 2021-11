Winter Festival al centro commerciale Porto Allegro con Kom, Pensieri Positivi e Regina

Il Festival Invernale di musica dal vivo è arrivato: al centro commerciale Porto Allegro di Montesilvano potrete sentire musica esplosiva da tre talentuose band. Si parte il 2 dicembre con i Kom (Vaskoquatropuntozero): esplosivi e seguiti come mai, ci faranno spaccare con il meglio di Vasco e non. Venerdì 3 dicembre toccherà ai Pensieri Positivi (tribute band ufficiale di Jovanotti), direttamente da Roma. Chiusura sabato 4 dicembre con i Regina, The Real Queen Experience, tributo a Freddie Mercury.

Le serate cominceranno con la cena spettacolo a menu fisso che prevede Chicken Roll Burger con patate Steakhouse e formaggio fuso, nonché sagne e fagioli con salsiccia in pagnottella scavata; il tutto accompagnato da una consumazione a scelta tra birra, bibita o acqua. Verrà allestito un palatenda nel parcheggio di Porto Allegro, nel rispetto delle regole anti Covid. Per accedere negli spazi della struttura si dovrà essere muniti di green pass o tampone valido nel corso di 48 ore. Obbligatoria la prenotazione perché i posti sono limitati. Info e prenotazioni: Erilda 329/3792389, Ciro 349/4528559.