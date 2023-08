VIDEO | Il We Love Fest fa il pienone anche con gli artisti locali

Dopo l'apertura con Max Gazzé e l'orchestra popolare del saltarello, il We Love Fest 2023 entra nel vivo riscuotendo apprezzamenti anche con gli artisti locali. Nella serata del 16 agosto, infatti, lo stadio del mare, a due passi dalla centralissima Nave di Cascella, ha ospitato le prime band del nostro territorio, nello specifico i Punto Radio Kom (che omaggiano Vasco Rossi) e gli Scena Muta.

E il risultato, come spiega a IlPescara.it l'assessore ai grandi eventi Alfredo Cremonese, è stato positivo: "Lo scopo principale del We Love Fest è quello di unire i grandi nomi con gli artisti locali. È un binomio importante, e in tal senso questa manifestazione sta prendendo sempre più piede. Ieri lo stadio del mare, che non è una location facile da riempire perché ha una platea sconfinata, ci ha regalato uno splendido scenario: eravamo alla prima sera in cui si esibivano gli artisti locali e c'è stata davvero tanta gente. Si è ballato e cantato fino a oltre la mezzanotte. Stasera replicheremo, anche con l'innesto di un dj, perché noi vogliamo rendere protagonista qualsiasi tipo di musica e così faremo anche in futuro, cercando sempre di inserire nuovi stili".

Cremonese ricorda che "il We Love Fest ha ricevuto dal ministero del turismo un finanziamento di 95.000 euro perché è stato riconosciuto il suo valore. Pertanto siamo soddisfatti perché questa amministrazione è riuscita a lasciare alla città un patrimonio, cioè una rassegna che premia e mette in evidenza gli artisti locali. E questa nostra idea sta piacendo tanto anche ai turisti. In questi tre anni abbiamo fatto suonare oltre 50 giovani del nostro territorio, tutti molto preparati, e speriamo che almeno uno di loro possa riuscire, un giorno, a diventare un big. Ora aspettiamo Raf, Tozzi e Mogol, senza contare il grande successo che lo scorso 13 agosto abbiamo registrato con Max Gazzè, totalizzando oltre 15.000 presenze, cioè numeri da stadio".