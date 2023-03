"Vivaldi - Riflesse armonie", alla Chiesa della Beata Vergine Maria il concerto del Coro della Virgola

Si chiama& “Riflesse Armonie” ed è un evento che vedra? come assoluto protagonista uno dei massimi esponenti del barocco italiano, Antonio Vivaldi, con un programma raffinato e ricercato che prevede l’esecuzione dello Stabat Mater, del Kyrie in sol minore RV 587 e del Lauda Jerusalem RV 609.

Le delicate e struggenti note dello Stabat Mater, opera caduta nell’oblio dopo la prima esecuzione del 1712 e ripresentata al pubblico solo nel 1939, con la loro profondita? musicale ed emotiva “scolpiscono stati d'animo dolorosi e profondi” e segnano l’inizio di un percorso musicale sempre piu? intenso e coinvolgente che vedra? il Coro della Virgola impegnato nell’esecuzione di brani per doppio coro battente, in un crescendo di pathos dal “Kyrie” in sol minore fino all’esecuzione liberatoria e incalzante del “Lauda Jerusalem”.

Al termine del concerto sara? quindi piu? chiaro il senso del titolo “Riflesse Armonie”: un percorso non solo musicale, con i cori “battenti e a specchio”, ma anche di riflessione per lo spettatore, chiamato ad un viaggio emotivo che lo portera? dal dolore piu? profondo, quello di una madre che guarda il proprio figlio morire, alla gioia della resurrezione.

Direttore: M° Pasquale Veleno. Solisti: Giorgia Cinciripi? e Claudia di Carlo, soprani; Federica Carnevale, contralto; Stefano D’Onofrio, organo; Mario Massari, voce recitante.