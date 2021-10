Vasco 2.0 (tribute Vasco Rossi) saranno in concerto al Piano Terra Food Music and Drinks sabato 16 ottobre. Alla voce, come sempre, Mirco Salerni.

Evento imperdibile sulle note delle più famose canzoni del rocker di Zocca. La serata si svolgerà nel pieno rispetto della normativa vigente anti Covid.

