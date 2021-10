Vasco 2.0 (tribute Vasco Rossi) in concerto a Montesilvano

Domenica 10 ottobre il duo Vasco 2.0, con Mirco Salerni alla voce, sarà in concerto al ristopub "2 Punto Zero" per una bellissima serata da trascorrere insieme sul lungomare di Montesilvano cantando i brani più famosi di Vasco Rossi.

Appuntamento assolutamente da non perdere. Tutto si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid vigenti. Possibilità di cenare con le proposte enogastronomiche del locale.

