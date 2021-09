Vasco 2.0 in concerto al ristorante "Da Simona" di Montesilvano

Domenica 26 settembre, a partire dalle ore 21.30, i Vasco 2.0 by Kom si esibiranno nel ristorante "Da Simona", a Montesilvano, proponendo una scaletta scoppiettante, con tutti i brani più famosi di Vasco Rossi.

Divertimento assicurato per trascorrere insieme una grande serata. Alla voce, come sempre, Mirco Salerni. Per informazioni e prenotazioni: 349/2914269. Menu fisso a 15 euro.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...