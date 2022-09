Uto Ughi in concerto al teatro Massimo

Prezzo non disponibile

Il famoso violinista Uto Ughi sarà in concerto al teatro Massimo di Pescara il 26 gennaio 2023, alle ore 21, insieme al pianista Bruno Canino. L'esibizione era inizialmente prevista per sabato 1° ottobre 2022 ma è stata rinviata. Organizzazione Geppy Produzioni. Per informazioni: biglietteria Ciao Tickets tel. 085.9720014, fax 085.7999342.

Uto Ughi, che è già stato altre volte nella nostra città, suona con un violino Guarneri del Gesù del 1744, che possiede un suono caldo dal timbro scuro ed è forse uno dei più bei "Guarneri" esistenti, e con uno Stradivari del 1701 denominato "Kreutzer" perché appartenuto all'omonimo violinista a cui Beethoven aveva dedicato la famosa Sonata.