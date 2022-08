Gli Uscitanord in concerto a Estatica 2022

Tornano ad esibirsi sul palco di Estatica alcuni amici di lunga data della kermesse, gli Uscitanord, capitanati da Marco Belisario, voce, chromonica e percussioni. Il concerto si terrà domani sera, 2 agosto, nell’arena del porto turistico. Ingresso 5 euro con inizio del concerto alle ore 21.30. Biglietti al botteghino o su Ciaotickets.

Sul palco, oltre a Belisario, ci saranno Marcello Malatesta, pianoforte, tastiere e sintetizzatori; Mauro De Federicis, chitarre; Angelo Albano, basso elettrico e Bruno Marcozzi, batteria. In scaletta brani come "Fuoco sulla collina", "Un uomo qualunque", "La prova" e "Una vita in autogrill", presi dall’album "Manufacta". Proprio per questo lavoro discografico (del 2020) il quintetto ha ricevuto ottime recensioni. Ci sarà spazio altresì per un tributo a Lucio Dalla, a dieci anni dalla sua scomparsa.

La band angolana ha una storia lunga più di venti anni e l’idea dei fondatori ed autori Marco Belisario e Marcello Malatesta è ancora oggi caratterizzata da un percorso creativo che unisce le forme e il linguaggio tipici della canzone d’autore italiana, con uno stile compositivo più eterogeneo, capace di confondere il jazz con il rock o la musica latina con quella popolare che spesso porta elegantemente in luce i vari aspetti della cultura legata alla propria terra d’origine. Uscitanord ha ottenuto una serie di riconoscimenti in diverse manifestazioni nazionali legate alla canzone d’autore, vincitori assoluti del Varigotti Festival, Premio Mannerini (Genova) oltre a una speciale menzione per la migliore canzone al Premio Tenco 2017.