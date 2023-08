Umberto Tozzi accende il We Love Fest 2023

Umberto Tozzi sarà di scena domenica 27 agosto allo stadio del mare nell'ambito del We Love Fest 2023. L'artista torinese torna dunque a esibirsi nella nostra regione, e anche a Pescara non è la sua prima volta. Merito della grande richiesta da parte del pubblico, che lo ama ancora molto. Tozzi, che porterà in città l'unica tappa abruzzese di "Gloria forever - il tour", ha venduto milioni di copie in tanti anni di musica e canzoni di successo.

Messosi in luce nel 1976 con ‘Donna amante mia’, questo cantante dalla voce aspra ma al tempo stesso sottile ha inanellato, fino alla fine del decennio, un filotto fatto di hit come ‘Ti amo’ (1977), ‘Tu’ (1978) e ‘Gloria’ (1979). Quest’ultimo brano è stato anche reinciso in inglese – nel 1983 – da Laura Brannigan, entrando a far parte della colonna sonora di ‘Flashdance’.



Gli anni ’80 hanno portato altre soddisfazioni a Tozzi, spesso in duetto con altri big: si pensi a ‘Gente di mare’ con Raf e, soprattutto, a ‘Si può dare di più’ con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, che gli è valsa la vittoria di Sanremo nel 1987. Una curiosità: la voce guida di questa canzone era di Marco Masini. Il seme della futura collaborazione (e amicizia) tra l’autore fiorentino e Tozzi era, evidentemente, nell’aria, visto che anni dopo i due hanno realizzato un cd insieme: l'album "Tozzi Masini", appunto. E il presagio si sarebbe rafforzato quando, nel 1989, Umberto suonò alla Royal Albert Hall di Londra con Masini in formazione.



Con le sue liriche d’amore, affidate per anni alla penna del produttore Giancarlo Bigazzi, Tozzi ha fatto innamorare centinaia di persone. Da ‘Gli innamorati’ a ‘Immensamente’, da ‘Se non avessi te’ a ‘Io camminerò’, passando per l’impegno di ‘Gli altri siamo noi’, l’elenco dei suoi pezzi da fischiettare in compagnia è davvero lungo. Un po’ meno fortunate le ultime esperienze di Tozzi, soprattutto in ambito sanremese: ‘Un’altra vita’ è arrivata in coda a tutti nel Festival del 2000, e non si è piazzata benissimo in classifica neanche la coraggiosa ‘Le parole’, proposta nell’edizione 2005, attualmente l’ultima alla quale Tozzi abbia partecipato.

Dopo un lungo tour insieme a Raf tra palasport e teatri, ora Umberto è tornato "solista" e nel concerto di Pescara sarà possibile ascoltare le sue hit immortali come "Ti amo", "Tu", "Gloria", "Gli innamorati" e "Gli altri siamo noi". E ci sarà spazio persino per "Io muoio di te", con cui il Nostro ha vinto il Festivalbar del 1994.