Ultimo in concerto allo stadio Adriatico

Ultimo sarà in concerto allo stadio Adriatico 'Giovanni Cornacchia' di Pescara. Uno degli eventi dell'estate è in programma il prossimo 7 luglio a partire dalle ore 21,30. Assolutamente da non perdere. Prevendite aperte. Il live, inizialmente in programma nel 2020, è slittato all'anno successivo per l'emergenza sanitaria legata al coronavirus, e infine al 2022. Intanto 'Solo', il quarto album di Ultimo, è stato certificato doppio disco di platino.

Con questo lavoro, uscito il 22 ottobre scorso, Ultimo ha messo in musica quanto ha provato e vissuto nei due anni appena trascorsi, sdoganando un tema cui spesso non viene dato rilievo: la salute mentale. Con oltre 550.000 biglietti venduti, il tour 'Ultimo Stadi 2022' si appresta a essere un successo che, come detto, farà tappa anche nella nostra città.

Niccolò Moriconi, questo il suo vero nome, ha vinto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo nel 2018 arrivando poi secondo tra i Big nel 2019. Da alcuni anni il suo consenso non conosce limiti. 25 anni, romano, dagli 8 anni studia pianoforte e composizione al Conservatorio Santa Cecilia e all’età di quattordici anni inizia a scrivere canzoni. Nel 2016 vince un concorso di musica hip hop, promosso da Honiro, con la quale inizia una collaborazione. A marzo 2017 pubblica il singolo d’esordio "Chiave", a cui fanno seguito "Ovunque tu sia" e "Sabbia". Ad ottobre dello stesso anno esce il suo primo album, "Pianeti".

A febbraio del 2018 pubblica l’album "Peter Pan": il disco contiene "Il ballo delle incertezze", brano vincitore della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018. A partire da maggio 2018 il "Peter Pan Tour" lo vede esibirsi nelle principali città italiane. A febbraio 2019 partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo con il brano "I tuoi particolari", con il quale si classifica al secondo posto. Il 5 aprile viene pubblicato il suo terzo album in studio, "Colpa delle favole". La primavera 2019 ha visto Ultimo protagonista di una tournée interamente sold out in diciannove palazzetti italiani, con gran finale con la data evento allo Stadio Olimpico di Roma. L'artista ha anche un gran cuore, visto che è ambasciatore Unicef. Insomma, un personaggio decisamente da scoprire.