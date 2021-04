Niente Ultimo neanche per il 2021: concerto pescarese rinviato di un altro anno

Il nuovo calendario del tour sarà comunicato nelle prossime settimane. I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data

Salta ancora il concerto di Ultimo in programma allo stadio Adriatico 'Giovanni Cornacchia' di Pescara nell'estate 2021. Inizialmente previsto il 4 luglio dello scorso anno e poi rinviato causa pandemia, il tour dell'artista è slittato all’estate 2022 per la persistenza delle restrizioni dovute all'emergenza Covid. Di conseguenza anche il concerto pescarese viene spostato.

Il nuovo calendario del tour, prodotto da Vivo Concerti, sarà comunicato nelle prossime settimane. I tagliandi già acquistati resteranno validi per la nuova data. Per i possessori dei biglietti di Pescara è previsto uno sconto del 50% sul prezzo di “Buongiorno vita – L’evento”, l’appuntamento in streaming su LiveNow che si terrà giovedì 22 aprile alle ore 21 dal Parco archeologico del Colosseo. Info: www.vivoconcerti.com.