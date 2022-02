Tullio De Piscopo in concerto al Kabala con Dado Moroni e Aldo Zunino 

Giovedì 10 febbraio, alle ore 20.30, il Kabala presenta il concerto di tre grandi maestri del jazz italiano: Tullio De Piscopo (foto) alla batteria, Dado Moroni al pianoforte e Aldo Zunino al contrabbasso. Nel loro incontro musicale, De Piscopo, Moroni e Zunino si misurano con un format classico ed esigente come quello del piano trio. A Pescara porteranno una combinazione di esperienza, conoscenza del repertorio ed interplay. Una sintesi naturale, una reazione chimica spontanea che fa scaturire ad ogni nota energia e lirismo, passione mediterranea e senso del blues.

Tullio De Piscopo è cresciuto in una famiglia di musicisti – e, in particolar modo, di percussionisti. Sin dagli anni ’70 è un protagonista della scena jazz italiana, al fianco di grandi nomi come Gianni Basso, Oscar Valdambrini, Enrico Intra, Dino Piana e Astor Piazzolla. Al fianco delle esperienze jazzistiche, De Piscopo ha sempre suonato anche con i più importanti protagonisti della musica leggera come, tra gli altri, Adriano Celentano, Mina, Enzo Jannacci, Ornella Vanoni, Fabrizio De Andrè e Giorgio Gaber. Ha fatto parte della storica band di Pino Daniele insieme a Tony Esposito, Rino Zurzolo, James Senese e Joe Amoruso, offrendo un significativo contributo alla sintesi musicale del grande chitarrista e cantante partenopeo. La sua travolgente carica umana, unita al suo talento musicale, lo ha portato ad esibirsi in contesti di assoluto rilievo istituzionale – al cospetto, ad esempio, del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e di Papa Paolo Giovanni Paolo II – e con i più grandi artisti italiani ed internazionali.



Ci sarà anche la cena, con la possibilità di deliziarsi con i piatti proposti dalla cucina del locale e i vini partner dell’iniziativa. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere anche su WhatsApp al 324/6112097 (dal lunedì al venerdì ore 9-13/14-17), nonché contattare i numeri 085/8124190 e 392/1763526 e l'indirizzo e-mail info@nuovokabala.com. L'evento si svolgerà nell’ampia sala Favetta del Caffé Letterario (400 mq), con un numero di posti limitato a 100. La stagione del Kabala conferma anche quest’anno la partnership con la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”, un’istituzione importante per la cultura del nostro territorio: una convergenza naturale per dare vita ad una stagione di assoluto livello.