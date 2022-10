Il Trio De Feo in concerto all'Auditorium Cerulli per la rassegna "Millennials"

Domenica 30 ottobre il Trio De Feo - formato dai fratelli Davide De Feo al clarinetto, Alessandro De Feo al violoncello e Gabriele De Feo al pianoforte - sarà protagonista del terzo appuntamento con la rassegna "Millennials", dedicata a giovani interpreti dal percorso già avviato nella scena musicale e organizzata all'Auditorium Cerulli dalla Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" in collaborazione con l'associazione "La Favola Bella". I tre musicisti interpreteranno musiche di Johannes Brahms, Michail Glinka, Nino Rota e Astor Piazzolla. La rassegna si svolge ogni domenica pomeriggio fino all'11 dicembre.

Il Trio De Feo è costituito dai fratelli Davide, Alessandro e Gabriele, giovani musicisti, laureati con il massimo dei voti, lode e menzione presso il Conservatorio "Domenico Cimarosa" di Avellino. L'esordio è avvenuto nel 2017 in un concerto organizzato dall'Associazione Mozart - sede di Sessa Aurunca. Negli anni successivi ha collaborato con altre associazioni musicali tra le quali Associazioni Mozart Italia; Associazione ?Arturo Toscanini? di Atripalda; Associazione Zenit 2000, Associazione Distretto della Musica Valmarecchia, Associazione Napolinova, Pomeriggi Musicali di Milano, Associazione Tropea Musica, Armonia della Magna Grecia, Il Suono Giovane di Firenze.



Il Trio De Feo ha partecipato a vari concorsi nazionali ed internazionali conseguendo lusinghieri risultati, tra essi: 1° Premio Concorso musicale internazionale Città di Lucera, marzo 2019, 1° Premio International Music Competition for Youth Dinu Lipatti ? Roma 2018, 1° Premio Concorso Baronissiline città di Baronissi 2020, 1° Premio International Odessa Competition 2021, 1° Premio Concorso ?Premio Crescendo 2021?, Firenze, 2° classificato Audizione per Ensemble per il 47° Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano 2022.