Tributo ad Adele al Ventonotturno di Montesilvano

Sabato 14 gennaio al Ventonotturno di Montesilvano si terrà un tributo ad Adele, una cantante che adora il verde, che adora le lasagne italiane, che vive di assenza ed essenza, che rifiuta l'invito alle nozze di William e Kate perché ormai per quel giorno aveva fissato un barbecue con gli amici. A raccontarci la bellezza della sua musica sarà la voce di Giada, supportata alle tastiere da Mimmo e da Emanuela.

Tra le loro proposte: 'Someone like you', 'Rolling in the deep', 'Easy on me', 'Hello', 'Love song', 'One and only', 'Chasing Pavements', 'Right as rain' e 'When we where young'. Aperitivo cenato + spettacolo. Per informazioni: tel 348/9257764.