Il giovane artista pescarese Trc sul palco del We Love Fest

Prosegue il We Love Fest. L’appuntamento di giovedì 18 agosto è fissato per le ore 21 in piazza della Rinascita, a ingresso gratuito. In quell'occasione si esibirà il giovane artista pescarese Trc. Quella di Pescara sarà la prima data locale del suo tour estivo.

"È per me un onore salire su quel palco, nella mia città, davanti alla mia gente - dichiara Trc - Per un ragazzo della mia età è un traguardo importante, ed è per questo che ho preparato uno show speciale. Invito tutti a venire in piazza ad ascoltare il concerto, e a divertirsi insieme a me".