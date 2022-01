Tra palco e realtà (Ligabue tribute) in concerto al Loft 128 di Spoltore

I Tra palco e realtà (Ligabue tribute) si esibiranno al Loft 128 di Spoltore sabato 8 gennaio a partire dalle ore 22:30. In scaletta tutti i brani più famosi del rocker di Correggio. La formazione di Luca Mancino è la prima tribute band italiana riconosciuta dal Liga, ed è attiva da oltre dieci anni. Sempre più di casa sul terrazzo del locale spoltorese, ad ogni concerto i Tra palco e realtà riescono a trasmettere l’adrenalina tipica del repertorio più frenetico di Ligabue, ricreando l’atmosfera calorosa e coinvolgente tipica dei suoi concerti.

Si aprirà dunque il 2022 con uno speciale live, in esclusiva e all'insegna del rock. I “Tra palco e realtà” si esibiscono con l’idea molto chiara di proporre, totalmente dal vivo, un omaggio musicale al Liga, del quale sono grandi fan. Uno show rodato da tante date nei migliori club e feste d’Italia, curato sotto ogni aspetto, con attenzione maniacale per i suoni e gli arrangiamenti che si fondono perfettamente con la grande somiglianza vocale del cantante a Luciano Ligabue.

Un tributo che guarda al domani con qualità, dinamismo, professionalità e allegria, che unita alla giovane età ne fanno una band di sicuro successo. Allo spettatore non resta che chiudere gli occhi e, per un attimo, si troverà immerso nell’atmosfera di un vero concerto del Liga. Sarà perciò l'occasione per rivivere insieme i più grandi successi che hanno fatto cantare ed emozionare intere generazioni. Come sempre si richiede la prenotazione al 393/9779688. L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid vigenti. Sarà possibile anche cenare.