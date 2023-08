Tormento dei Sottotono a Montesilvano per la vigilia di Ferragosto

Appuntamento da non perdere al teatro del mare di Montesilvano, dove il prossimo 14 agosto ci sarà Tormento dei Sottotono. Il vocalist del celebre duo rap anni '90 si esibirà in un atteso dj set che riscalderà sicuramente l'atmosfera in attesa del ferragosto. Ingresso libero, assolutamente da non perdere. L'inizio del live è previsto intorno alle ore 21,30.

Tormento, pseudonimo di Massimiliano Cellamaro, è nato a Reggio Calabria il 6 settembre 1975. Nel 2002, con lo pseudonimo di Yoshi Torenaga, ha pubblicato il suo primo lavoro solista, un Ep intitolato "Una nuova visione del mondo", seguito nel 2004 dall'album "Il mondo dell'illusione".