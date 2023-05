Il cantautore neomelodico Tony Colombo in concerto al teatro D'Annunzio

Il cantautore neomelodico palermitano Tony Colombo si esibirà al Teatro D'Annunzio di Pescara domenica 13 agosto per un atteso concerto che avrà inizio alle ore 21,30 e che richiamerà sicuramente tanti fan dell'artista. Colombo, nato nel 1986, ha pubblicato finora 24 album, l'ultimo dei quali è uscito nel 2022 e si intitola "L'ultimo" (C.R. Studio), perché dovrebbe essere appunto il suo ultimo lavoro discografico.

Vanta un grande seguito in tutta Italia, Abruzzo compreso. Biglietti disponibili su Ciaotickets: online e nei punti vendita autorizzati. Per questo evento è prevista la vendita con il biglietto elettronico: sarà possibile mostrare il proprio tagliando all'ingresso direttamente dal proprio cellulare o, in alternativa, stamparlo con la stampante di casa. Non sarà necessaria alcuna spedizione con corriere espresso.