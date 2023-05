Tonino Carotone in concerto a Silvi Marina con il suo 'Etiliko Romantico Tour'

Tonino Carotone, da poco tornato sulle scene con il suo ultimo disco “Etiliko Romantico”, si esibirà domenica 4 giugno all'Elsa Bistrot di Silvi Marina. Il concerto, a ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 21.30 e sarà l'unica tappa abruzzese dell'Etiliko Romantico Tour.

“È un mondo difficile”, cantava tanti anni fa Tonino, fatto di storie, di aria mediterranea, di vita intensa dove la felicità è a momenti e il futuro è incerto. Tutti temi che tornano in ‘Etiliko Romantiko‘ e nel singolo ‘El Ultimo Cliente‘. Carotone è quell’ultimo cliente che si siede al bar e ascolta tutte le parole e i racconti dei commensali.

“Questo è un disco permeato di quel romanticismo ribelle che non ha paura. Quello che canto mi fa vibrare. E devo sentire che il pubblico mi capisce”, ha spiegato. Un album ricco di suoni, di colori, di calore e di tanti amici come Gino Paoli, Piotta, il Piccolo Coro dell’Antoniano, Locomondo, Vinicio Capossela e altri talenti che hanno scelto di unirsi in questo viaggio tra il sacro e il profano di quell’Europa del sud che, molto spesso, viene dimenticata ma che è ricca, pregna di storia e cultura pronta per essere raccontata.