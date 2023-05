Tiromancino in concerto al teatro del mare di Montesilvano

I Tiromancino si esibiranno l'11 agosto al teatro del mare di Montesilvano per un live a ingresso gratuito nell'ambito del cartellone estivo allestito dall'amministrazione comunale. Appuntamento a partire dalle ore 21. Con il loro nuovo tour i Tiromancino si apprestano a ripercorrere i momenti più significativi della loro importante carriera attraverso canzoni che sono di fatto diventate dei classici della musica italiana, a conferma del grande talento di Federico Zampaglione, cantante e leader della band romana.

Di recente i Tiromancino hanno pubblicato una nuova canzone, "Due Rose", in duetto con Enula. Come già più volte ribadito in passato da Zampaglione, i Tiromancino non pubblicheranno più album, e quindi questo singolo è disponibile isolatamente, soltanto in streaming: "Nei duetti di solito si celebrano amori travolgenti o si piangono amori perduti", hanno spiegato i Tiromancino. "In "Due Rose" si racconta di un amore sempre in bilico tra passione e fuga... tra promesse e ombre, tra rose e spine. Esistono anche questi amori qui… e noi li cantiamo".

“Due Rose” è scritto da Zampaglione e Canova assieme a Enula, Vincenzo Colella, Alessio Nelli e Leonardo Zaccaria. La produzione è affidata a Michele Canova.? “Quando Enula mi ha mandato le sue strofe, le ho trovate subito accattivanti. Ha dato il giusto graffio a questo pezzo – prosegue Zampaglione a proposito della lavorazione del brano – Inoltre è stato bello collaborare e comporre il brano con Canova. È un artista e musicista che stimo molto perché è in grado di unire la modernità delle sue produzioni all’utilizzo di suoni organici e non solo elettronici”.