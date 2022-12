The Pink Floyd Experience, Pink Sonic in concerto al teatro Massimo di Pescara il 25 febbraio 2023 a partire dalle ore 21. Uno spettacolo mozzafiato. Per informazioni: 342/0320542.

I Pink Sonic nascono nel giugno del 2011 con l'obiettivo di proporre spettacoli assolutamente unici, capaci di affascinare il pubblico con la meravigliosa musica dei Pink Floyd e con scenografie curate nei minimi dettagli. Imponente anche il laser show e la disposizione delle luci che porta lo spettatore a rivivere le stesse emozioni dello show originale.