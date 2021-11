The Niro in concerto al circolo Babilonia 

Prezzo non disponibile

Sabato 13 novembre al circolo Babilonia tornerà The Niro. Appuntamento assolutamente da non perdere. Il concerto si terrà nel rispetto delle normative anti Covid. Amante della musica di Badly Dawn Boy, Beck e Ed Harcourt, Davide Combusti (questo il suo vero nome) condivide con questi il suo essere one-man-band.

Cantautore, polistrumentista romano. Acclamato dalla critica e dalla stampa nazionale per il carattere unico e innovativo dei suoi album, The Niro è altresì apprezzato da “colleghi” illustri che lo hanno chiamato ad aprire i loro concerti. Tra i tanti: Deep Purple; Amy Winehouse; Sondre Lerche; Carmen Consoli, Okkervill River, Caparezza e Malika Ayane, per la quale attualmente è anche autore.

Nel 2008 partecipa al Concerto del Primo Maggio a Roma e il MEI lo insignisce del Premio Rivelazione. Nel 2009 partecipa all’Italia Wave dove si esibisce cantando ‘Summertime’ di Janis Joplin, brano che sarà incluso nella compilation di XL. ‘Liar’ compare nel primo CD di Virgin Radio assieme a una serie di brani dei Radiohead e degli Editors; mentre ‘So Different’ è incluso nella compilation di Mtv “Brand New” a fianco, ancora una volta, di nomi illustri (Iggy Pop, per citarne uno).

Ha partecipato al Festival di Sanremo 2014 nella sezione "Nuove Proposte" con il brano '1969'. Apprezzato anche all’estero, si esibisce soprattutto tra Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Ha collaborato con il manager dei Radiohead Chris Hufford al progetto Anti Atlas. Compone anche per il cinema.

