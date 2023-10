The Manhattan Transfer meets Angelo Valori & Medit Orchestra, al Massimo una delle date speciali del leggendario quartetto statunitense

Nella programmazione autunnale di Adrimusic un posto speciale è occupato dal concerto dei Manhattan Transfer, in programma mercoledì 22 novembre a Pescara. L’esibizione che vedrà protagonista il leggendario quartetto vocale statunitense, inserito nella “Vocal Group Hall of Fame” e già vincitore di dieci Grammy Awards, è frutto della collaborazione tra Adrimusic, Comune di Pescara, Regione Abruzzo e Fondazione Pescarabruzzo. Sul palco con i Manhattan Transfer saliranno Angelo Valori & Medit Orchestra.

«Nell’anno in cui ricorre il ventennale dell’acquisizione del Pescara Cityplex da parte della Fondazione Pescarabruzzo siamo felici di ospitare, per la prima volta al teatro Massimo, una delle formazioni più longeve della storia della musica, quali sono i Manhattan Transfer. Una combinazione sonora unica la loro, che attraversa diversi generi musicali e altrettante generazioni, mantenendo una contemporaneità musicale che sarà coinvolgente per tutto il pubblico in sala», ha dichiarato Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Pescarabruzzo.

«Grazie al supporto della Fondazione Pescarabruzzo possiamo non solo ospitare il concerto dei Manhattan Transfer a Pescara, ma addirittura possiamo produrlo, che è un’operazione decisamente più ambiziosa e perfettamente in linea con le finalità di Adrimusic. Il Centro Adriatico di Produzione Musica è nato infatti per valorizzare la creatività contemporanea, soprattutto giovanile, e l’esibizione a Pescara di uno dei gruppi più iconici della musica mondiale è una grande occasione di crescita professionale e di lavoro non solo per i giovani diplomati nei nostri Conservatori, ma anche per tutti i tecnici e le maestranze che saranno coinvolte nel progetto», ha concluso Angelo Valori, direttore artistico di Adrimusic.