The Kolors in concerto al We love fest - Pescara music festival

Dopo l’inaugurazione con La Rappresentante di Lista dell’11 agosto, il “We Love Fest - Pescara Music Festival” prosegue martedì 17 agosto con il concerto dei The Kolors, sempre allo Stadio del Mare e sempre ad ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria sulla piattaforma “Eventbrite”, accessibile dal sito del Comune di Pescara nella sezione dedicata al Festival, selezionando l'evento di proprio interesse, oppure sull'App “Pescara Shopping & Life”). La nuova rassegna, promossa dall’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi del Comune di Pescara, Alfredo Cremonese, e realizzata in collaborazione con l’Ente Manifestazioni Pescaresi, ha l’obiettivo di promuovere l’immagine della città e di affermarne ulteriormente il valore turistico.

«Sono davvero soddisfatto per il grande successo e per i numeri da tutto esaurito che stiamo registrando con questo nuovo festival e con il suo format innovativo e originale, capace di unire le grandi star della musica italiana e internazionale con i migliori talenti del territorio», ha affermato Cremonese. «Pescara ancora una volta ha puntato sugli eventi di qualità: sono convinto che il “We Love Fest” durerà nel tempo e costituirà un ulteriore incentivo per venire a visitare la nostra meravigliosa città».

