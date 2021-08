We love fest, buona anche la seconda con The Kolors [FOTO]

Dopo gli ottimi riscontri per l'apertura con il concerto de La Rappresentante di Lista, buona anche la seconda per il "We love fest - Pescara music festival", che ieri sera ha ospitato The Kolors. La location è sempre la stessa: lo stadio del mare, dietro alla Nave di Cascella. Soddisfatto l'assessore comunale al turismo e grandi eventi, Alfredo Cremonese, che ha dichiarato:

"Una meravigliosa Pescara stracolma di persone educate e composte, animate solo ed esclusivamente dal desiderio di divertirsi ed essere spensierate. Grazie di vero cuore a tutti".

Ricordiamo che il cantante Stash, di origini napoletane, è un abruzzese acquisito perché la sua compagna Giulia Belmonte, dalla quale ha avuto anche una figlia, è originaria di Pescara. Stasera si prosegue con il dj set di Umberto Palazzo e il live dei Casasonica, tribute band dei Subsonica: saranno oltre due ore di energia, ripercorrendo tutte le tappe della band torinese, dal disco d’esordio fino agli ultimi successi.