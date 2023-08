Sfuma il sogno The Kolors, nessun concerto domenica 27 agosto al posto di Tozzi

Avrebbero avuto la possibilità di tornare al We Love Fest dopo appena due anni, essendosi già esibiti proprio su quel palco (e con successo) il 17 agosto 2021. Ma il sogno, purtroppo, è sfumato: i The Kolors, forti della hit estiva "ItaloDisco", non potevano proprio incastrare i loro impegni già presi in precedenza in modo da riuscire a essere a Pescara per sostituire Umberto Tozzi, il cui concerto in programma nella serata di domenica 27 agosto è saltato a causa di un infortunio e non potrà essere recuperato.

IlPescara.it ha avuto conferma del fatto che l'assessore ai grandi eventi Alfredo Cremonese, organizzatore della manifestazione, ci ha provato fino all'ultimo a sbloccare la situazione, ma alla fine si è dovuto arrendere. E così domani sera le luci dello stadio del mare rimarranno, giocoforza, spente. Dopo il pienone ottenuto due settimane fa con Max Gazzè e, soprattutto, martedì 22 con Raf, Cremonese sperava nel tris, ma dovrà accontentarsi.

Intanto ieri pomeriggio Tozzi ha postato sui social un breve video in cui ringrazia tutti per gli auguri ricevuti in queste ore e si scusa con il pubblico di Forlì (mentre non cita affatto Pescara) per il suo involontario forfait. Ora, dunque, ci si prepara per l'appuntamento finale del We Love Fest, previsto il 29 agosto con Gianmarco Carroccia e Mogol sulle note di Lucio Battisti. Ingresso gratuito.