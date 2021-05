The Joshua Trip (U2 tribute) al Loft 128 per "Il pranzo da mammà"

Domenica 9 maggio al Loft 128 di Spoltore torna l'appuntamento con "Il pranzo da mammà", a partire dalle ore 12 con i sapori di una volta. Menù: Antipasto di salumi e formaggi, parmigiana di melanzane, pollo al forno (coscette e ali) e patate al forno. Per maggiori informazioni bisogna scrivere al 393/9779688 (WhatsApp).

Le disposizioni sono sempre le stesse: tavoli da massimo 4 persone e accesso consentito soltanto a chi prenota per il pranzo. Registrazione delle presenze, e poi via. Dalle 14:30 ci sarà anche un po' di musica con The Joshua Trip, tribute band abruzzese degli U2. Posti limitati.