Elvis Party ad Hai Bin con The Fuzzy Dice

Appuntamento imperdibile ad Hai Bin mercoledì 28 dicembre con l’Elvis Party e il concerto di The Fuzzy Dice. Band formatasi a Teramo, nel febbraio del 2012, da un’idea di Teddy Di Ubaldo, carismatico e talentuoso cantante cresciuto a “pane e Elvis Presley”, i The Fuzzy Dice si sono presentati al pubblico con il loro repertorio composto di brani provenienti direttamente dagli anni ’50 suscitando l’interesse del panorama musicale rock’n’roll. Con più di 500 concerti, i The Fuzzy Dice sono diventati una realtà musicale importante e di riferimento riscuotendo, da subito, i consensi degli addetti ai lavori. Durante le loro performance, lo spettatore, viene letteralmente catapultato in una sorta di viaggio musicale facendolo immergere in un’epoca differente, senza tempo, i fantastici anni ’50.?

Il loro repertorio è formato da brani di artisti del calibro di Elvis Presley, Carl Perkins, Eddie Cochran, Gene Vincent, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Chuck Berry, Ritchie Valens e Roy Orbison. Verrete travolti da ritmi sfrenati di batteria, vibranti note di contrabbasso, infuocati riff di pianoforte e taglienti assoli di chitarra e vi innamorerete con le melodie più romantiche degli anni ’50, il tutto condito dalla calda e potente voce del "Re" Mr. Teddy. Tutto questo è ottenuto grazie a un’ottima dose di preparazione tecnica, ma anche grazie all’utilizzo di strumenti vintage nonché dall’abbigliamento originale degli anni ’50, il tutto per ricreare la tipica atmosfera che si respirava in quegli anni.

A partire dal 2022 la band ha stretto una collaborazione artistica con Bobby Solo, con il quale sarà in concerto in tutta Italia. Così Christian Di Cintio, gestore di Hai Bin, presenta questo appuntamento: “Serata in onore del re del rock and roll, Elvis Presley: musica, divertimento e buon cibo con, tra le altre cose, una selezione dei piatti preferiti da Elvis”. Info e prenotazioni: 328/9317326, 085/4222828.