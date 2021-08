'The Biggest Combat Rock Band' allo stadio del mare

Un mega concerto prodotto dalla Spray Records in collaborazione con l’assessorato al turismo e grandi eventi del Comune di Pescara. Si chiama The Biggest Combat Rock Band e coinvolgerà decine di musicisti, tra strumentisti e vocalist. Appuntamento venerdì 13 agosto. I partecipanti saliranno tutti sullo stesso palco per eseguire all’unisono dei brani degli Ac/Dc e registrare un videoclip.

Ingresso libero. Lo scorso anno il format è stato allestito al porto turistico Marina di Pescara nell’ambito di Estatica. L’iniziativa ha riscosso un tale entusiasmante successo, ottenendo il sold out, che questa volta si è pensato di spostarla nel cuore di Pescara, amplificandone ulteriormente la fruibilità. Adrenalina, divertimento, sound e coinvolgimento sono gli ingredienti principali.

