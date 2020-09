“Note di solidarietà”, Tequila & Montepulciano Band a favore della Casa di Cristina

Tequila & Montepulciano Band live nel piazzale antistante il Pala Dean Martin di Montesilvano. L’evento benefico a supporto de La Casa di Cristina, con il patrocinio del Comune, si svolgerà giovedì 17 settembre; in caso di pioggia il concerto si terrà all’interno del Pala Dean Martin.

L'ingresso della serata è a libero contributo. Sono previsti 500 posti con le dovute distanze, nel pieno rispetto delle misure anti Covid. Per maggiori informazioni si può contattare il numero 338/6716840.

“Per il 17 settembre stiamo organizzando una serata bellissima – ha detto il frontman Matteo Laudadio – Siamo felici di poter sostenere La Casa di Cristina Onlus e di poter condividere la nostra passione, aiutando tutti i ragazzi a divertirsi. Non posso che ringraziare, a nome di tutti, la città di Montesilvano, la nostra intenzione è quella di veicolare un messaggio di solidarietà così importante, affinché possa arrivare a tutti. Per questo motivo invitiamo a partecipare al concerto tante persone”.

L’associazione La Casa di Cristina, nata nel 2011, con sede in via Adige è una realtà molto importante del territorio, punto di riferimento per i ragazzi disabili e le loro famiglie. Ne è presidente Francesca Crescenti.