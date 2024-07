Tazenda in concerto: rock da camera a Montesilvano

I Tazenda animeranno il cielo stellato di Montesilvano nella serata di sabato 6 luglio. La band, nella formazione in trio, sarà ospite dell’Associazione Culturale Sarda Aps Dimonios Abruzzo e Molise per una serata densa di musica e di cultura sarda. Sul palco gli storici fondatori del gruppo Gigi Camedda al piano e Gino Marielli, assieme al nuovo frontman Nicola Nite alle chitarre ad accompagnare le loro tre voci. Una formula teatrale che si fa forte del contatto diretto con il pubblico per una circolazione di energia e musica di grande potenza.

Il presidente Giuseppe Pisu afferma “Riuscire ad organizzare il concerto dei Tazenda in Abruzzo è un momento importante per noi, che si realizza grazie all'impegno di tutta l’Associazione Aps Dimonios d’Abruzzo e Molise. Sono orgoglioso dell'attuale direttivo e di tutti i nostri Soci che ogni giorno ci supportano. Infine ma non per meno importanza, devo ringraziare la F.A.S.I., in particolare il coordinatore Elio Turis della circoscrizione centro-sud alla quale i Dimonios appartengono, perché ha spinto fortemente il nostro riconoscimento e ci ha aiutati ad arrivare dove siamo oggi. Ancora un ringraziamento all'Assessorato all'Emigrazione della Regione Sardegna per il riconoscimento datoci e anche all'amministrazione comunale di Montesilvano per averci accolto con la nostra sede e aver appoggiato i nostri eventi. Questo per noi significa poter tramandare e far conoscere le usanze e tradizioni della nostra Sardegna, in collaborazione con i territori che ci ospitano oramai da una vita.”

Dal canto loro i Tazenda ci ricordano: "Tre microfoni, due chitarre acustiche e un pianoforte. Questa è la formula che ci avvicina di più alla gente. Quando siamo ispirati, si vola, ci si commuove, si apre il cuore e si canta. È sempre una celebrazione collettiva della sardità, anche per i non sardi."

Uno spettacolo teatrale che si è costruito un po’ da solo. I Tazenda, come molti artisti, hanno la fortuna di avere un piccolo tesoro fatto di più di cento brani da cui attingere. Tra questi ci sono gli intoccabili e sono proprio questi a regalare la possibilità di cantare, per la durata di un intero show, all'unisono col pubblico. Ma nel corso dello spettacolo Gigi, Gino e Nicola parlano, improvvisano, si raccontano e mostrano quel lato delle loro personalità che pochi conoscono.

Il tour è reso possibile grazie al supporto dell’Assessorato alla Cultura della Regione Autonoma della Sardegna, del M.I.B.A.C.T e della Fondazione Sardegna ed è organizzato in collaborazione con: F.A.S.I. Federazione delle Associazioni Sarde in Italia. Si ringrazia in particolare modo anche il sindaco della città di Montesilvano, Ottavio De Martinis, per aver fortemente collaborato ad organizzare questo evento.