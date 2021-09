I TaGlia 90 al Loft 128 con i più grandi successi della musica italiana

I TaGlia 90, capitanati dal cantante Simone Flammini (foto), si esibiranno al Loft 128 di Spoltore sabato 4 settembre. In scaletta tutti i più grandi successi della musica italiana degli anni '90, in particolare dagli 883 a Marco Masini, da Gianluca Grignani a Vasco Rossi. Completano la formazione Mattia Verrocchio, Giammarco De Bonis, Maurizio, Matteo Franzese e Fabio Iormetti.

Assolutamente da non perdere. In questa serata tornerà il consueto appuntamento che preannuncia le ferie del Loft 128: lo ‘svuota-fusti’. Basta ordinare una 0,5 e al resto pensa il Loft. L'unica raccomandazione è quella di non esagerare, soprattutto per chi deve guidare.

