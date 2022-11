A Montesilvano torna lo Swing on the Beach Festival

Dal 2 al 4 dicembre, a Montesilvano, si terrà l’edizione invernale del festival “Swing on the Beach”, organizzato dall’Italian Swing Dance Academy. La manifestazione, nata a Pescara nel 2011, è diventata un punto di riferimento a livello internazionale per gli appassionati dello swing e della buona musica. Si svolgeranno le celebrazioni per il 103° anniversario della regina dello swing Norma Miller, che negli ultimi anni della sua lunga carriera, dal 2014 al 2018, ha eletto Pescara come sua seconda città, con riconoscimenti pubblici ricevuti dai sindaci di Pescara e di Montesilvano.

Nei suoi quattro anni di permanenza in Abruzzo, l’ultra-novantenne afroamericana ha concesso molte apparizioni in concerti e conferenze contribuendo definitivamente a porre Pescara come punto di riferimento mondiale per lo swing. Il progetto della società presieduta da Roberta Bevilacqua, con Maurizio Meterangelo direttore artistico, è parte del Consorzio internazionale Swinging Europe, sostenuto dall’Unione Europea.

La Grande Depressione economica degli anni 30 ha amplificato la diffusione della musica Swing e dei balli ad essa collegati, il Lindy Hop, il Fox-Trot, lo Shag, il Balboa, e a distanza di quasi un secolo, il potere aggregante e dirompente di questa musica torna prepotentemente alla ribalta in tutto il mondo. Nei tre giorni di festeggiamenti saranno presenti 32 artisti provenienti dagli Usa e da tutta Europa, con musica dal vivo, corsi di ballo e conferenze. Il palcoscenico vedrà l’alternarsi della Billy Bros Swing Orchestra di Pescara, gruppo ufficiale della regina dello swing della quale riproporrà le canzoni più note, e la Trouper’s Swing Band, la migliore Swing band della Spagna, in esclusiva allo “Swing on the Beach”.

La pista da ballo prima e dopo i concerti sarà animata dai numerosi dj come M.lle Swinguette, Alecs Dj, Nick Lametta, Mr. President, mentre i corsi di ballo e le esibizioni saranno tenuti da Chester Whitmore, Marcus Koch & Barbl Kaufer, Rasmus Homlqvist, Mona Re, Nejc Zupan, Gosia Aniolkowska, Ales Vintage & Tanja Fercej, Willam Pisani & Alice Faraone. Tanta musica, balli, divertimento, storia e cultura degli anni '30 e '40. Apertura venerdì 2 dicembre alle ore 21.30 e chiusura domenica 4 dicembre alle ore 18.

Questi i gruppi che si esibiranno: Norma Miller’s Swing Band (Italia), The Trouper’s Swing Band (Spagna), Billy Bros Swing Orchestra (Italia). Performers: Chester Whitmore, Marcus Koch & Barbl Kaufer, Rasmus Holmqvist, Mona Re, Nejc Zupan, Gosia Aniolkowska, Ales Vintage & Tanja Fercej, Willam Pisani & Alice Faraone. Dj: Alecs Dj, M.lle Swinguette, Nick Lametta, Mr. President. Presenta le due serate: Ales Vintage. Per informazioni e prenotazioni: 347/9912712.