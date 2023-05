A Montesilvano torna "Swing on the beach" con la Norma Miller’s Cup

Al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano, dall'1 al 3 dicembre, Swing on the Beach, l'Italian "Swing Craze" Festival, presenta la "Norma Miller’s Cup", nel ricordo di Norma Miller che si esibì in questa manifestazione durante i suoi ultimi anni di vita. Il Festival Swing più longevo d'Italia è pronto per una nuova sfida con il meglio delle band musicali, il top degli insegnanti e tonnellate di storia e cultura.

Ci saranno insegnanti internazionli come Chester Whitmore, Katja Zavrsnik & Peter Loggins, Barbl Kaufer & Marcus Koch, Gosia Aniolkowska & Leonardo Galotto, Alice Faraone & William Pisani, Tanja Fercej & Ales Kolar. Non mancheranno dance show, workshop e gruppi musicali come Gentlemen & Gangster, Hot Swing Sextet, Billy Bros. Swing Orchestra e Jumpin' Up.

Infine ci saranno i dj's Alecs, Nick Lametta e Ales Vintage. Previsti infine after parties e mercatino vintage. Info: italianswingdanceacademy@gmail.com.