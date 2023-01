I migliori interpreti della canzone a Città Sant'Angelo per il "SuperFestival della Melodia"

Più di 20 anni di musica raccontati sul pentagramma da alcuni tra i migliori interpreti che vanno oggi per la maggiore nel panorama artistico regionale. Una domenica pomeriggio davvero speciale si preannuncia l'8 gennaio a Città Sant'Angelo con il "SuperFestival della Melodia", evento patrocinato dall'amministrazione comunale con dieci vincitori nazionali dell'unica rassegna canora abruzzese riconosciuta e patrocinata dalla Siae.

Torneranno così in gara con un brano edito e con un altro inedito Franco Midiri (foto), Sofia Bevilacqua, Maurizia Sciarretta, Maurizio Tocco, Marica Pellegrini, Laura Zizi, Elena Polidoro, Iacopo Ligorio, Alessia Armellani e Marco Corneli. In giuria ad ascoltarli e a giudicarli, tra gli altri, alcuni musicisti che non hanno bisogno di presentazione come Santino Spinelli, Andrea Pelusi, Maurizio Di Fulvio e Deborah Comardi, in una commissione presieduta dal sindaco Matteo Perazzetti e dalla regista Franca Minnucci.

La manifestazione sarà presentata dalla campionessa di pattinaggio Stella Cantelli con il supporto di alcune finaliste del concorso di Miss Adriatico. "Sarà una interessante festa della musica - ha spiegato il sindaco Matteo Perazzetti - Ci tenevamo ad ospitare una rassegna che nel suo passato vanta nomi ormai illustri del panorama canoro internazionale".